Водій загинув на підприємстві у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 листопада. УНН. На підприємстві з виробництва харчових кормів для тварин у Дніпропетровській області стався смертельний нещасний випадок з водієм навантажувача. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
За оперативною інформацією, під час руху навантажувач наїхав на відбійник колони та перевернувся, внаслідок чого водій отримав травми не сумісні з життям.
Остаточні обставини та причини випадку з’ясовуються відповідно до “Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.