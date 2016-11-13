Водитель погиб на предприятии в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. На предприятии по производству пищевых кормов для животных в Днепропетровской области произошел смертельный несчастный случай с водителем погрузчика. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ Гоструда в Днепропетровской области.
По оперативной информации, во время движения погрузчик наехал на отбойник колонны и перевернулся, в результате чего водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве".