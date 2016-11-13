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15 марта, 19:03 • 111155 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155024 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130574 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123625 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108780 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103529 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100130 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129642 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Водитель погиб на предприятии в Днепре

Водитель погиб на предприятии в Днепре

Киев • УНН

 • 9993 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 13 ноября. УНН. На предприятии по производству пищевых кормов для животных в Днепропетровской области произошел смертельный несчастный случай с водителем погрузчика. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ Гоструда в Днепропетровской области.

По оперативной информации, во время движения погрузчик наехал на отбойник колонны и перевернулся, в результате чего водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве".

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