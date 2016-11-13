Водитель погиб на предприятии в Днепре

По оперативной информации, во время движения погрузчик наехал на отбойник колонны и перевернулся, в результате чего водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются соответствии с "Порядком проведения расследований и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве".