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Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги: хотів приховати можливі порушення при зважуванні

Водій вантажівки висипав щебінь посеред дороги: хотів приховати можливі порушення при зважуванні

Київ • УНН

 • 13507 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні на автошляху Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.

“Безпрецедентний випадок трапився сьогодні на автошляху Н-24 Благовіщенське — Миколаїв. Водій вантажівки MAN, який перевозив щебінь, відмовився пройти зважування на найближчому пункті габаритно-вагового контролю і почав вивантажувати його прямо посеред дороги, щоб уникнути будь-якої відповідальності за можливі порушення”, — написав Криклій.

Так, згідно з товарно-транспортною накладною, виданою ТОВ “Бетонні покриття та технології”, щебінь прямував до ТОВ “Техтранс” і призначався для будівництва автодороги Н-11.

“Прикро, що поки одні будують автошляхи, інші їх руйнують, нехтуючи дотриманням усіх обов’язкових правил. А найприкріше, що іноді — це одні і ті ж самі люди”, — написав міністр.

Він нагадав, що за відмову зупинитись для проходження ГВК зараз законодавством передбачена адміністративна відповідальність для водіїв. Крім цього, у законопроекті № 3743, що зареєстрований у Верховній Раді, за відмову від проходження ГВК передбачатиметься штраф у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що пункти габаритно-вагового контролю працюють цілодобово вже у 7 областях.

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