Водитель грузовика высыпал щебень посреди дороги: хотел скрыть возможные нарушения при взвешивании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев, водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"Беспрецедентный случай произошел сегодня на автодороге Н-24 Благовещенское - Николаев. Водитель грузовика MAN, который перевозил щебень, отказался пройти взвешивание на ближайшем пункте габаритно-весового контроля и начал выгружать его прямо посреди дороги, чтобы избежать любой ответственности за возможные нарушения", - написал Криклий.
Так, согласно товарно-транспортной накладной, выданной ООО "Бетонные покрытия и технологии", щебень направлялся в ООО "Техтранс" и предназначался для строительства автодороги Н-11.
"Досадно, что пока одни строят автодороги, другие их разрушают, пренебрегая соблюдением всех обязательных правил. А самое обидное, что иногда - это одни и те же люди", - написал министр.
Он напомнил, что за отказ остановиться для прохождения ГВК сейчас законодательством предусмотрена административная ответственность для водителей. Кроме этого, в законопроекте № 3743, зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК предусматриваться штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что пункты габаритно-весового контроля работают круглосуточно уже в 7 областях.