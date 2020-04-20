Водій "BMW" на Львівщині травмував двох поліцейських: протаранив авто і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Львівщині поліцейські затримали водія "BMW", котрий не виконав законну вимогу зупинитись і травмував двох правоохоронців. Відкрито кримінальне провадження. За скоєне 22-річному мешканцю Старосамбірського району Львівської області загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ НП у Львівській області.
Як повідомили у пресслужбі, співробітники сектору реагування патрульної поліції Мостиського відділення поліції 20 квітня близько 4.30 ранку зупинили автомобіль "BMW" іноземної реєстрації, водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху.
"Під час перевірки документів правоохоронці запідозрили, що водій автомобіля, 22-річний мешканець Старосамбірського району, перебуває у стані алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на наявність алкоголю у крові.
Водій відмовився від тестування, увімкнув задню передачу, та, протаранивши патрульний автомобіль «Шкода», втік з місця події. При цьому він травмував двох поліцейських", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці почали переслідування "BMW", який рухався у напрямку м. Самбора та повідомили про подію у чергову частину Мостиського відділення поліції. На неодноразові вимоги зупинитися водій не реагував, тоді поліцейські здійснили кілька пострілів з табельної зброї, пошкодивши колеса машини. Попри це, водій продовжив втечу. Тим часом диспетчери Ситуаційного центру Головного управління поліції Львівщини скерували на маршрут переслідування групи реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції, тож спільними зусиллями правоохоронці зупинили "BMW" у місті Самбір. Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід, йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває. Травмованим правоохоронцям медики надали допомогу та відпустили додому.
Нагадаємо, ДТП за участі чотирьох автівок сталася у Кропивницькому.