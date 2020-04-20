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Водитель "BMW" во Львовской области травмировал двух полицейских: протаранил авто и убежал

Водитель "BMW" во Львовской области травмировал двух полицейских: протаранил авто и убежал

Киев  •  УНН

 • 12187 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области полицейские задержали водителя "BMW", который не выполнил законное требование остановиться и травмировал двух правоохранителей. Открыто уголовное производство. За содеянное 22-летнему жителю Старосамборского района Львовской области грозит наказание - до пяти лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП во Львовской области.

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Мостиского отделения полиции 20 апреля около 4.30 утра остановили автомобиль “BMW” иностранной регистрации, водитель которого нарушил требования Правил дорожного движения.

“Во время проверки документов правоохранители заподозрили, что водитель автомобиля, 22-летний житель Старосамборского района, находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Водитель отказался от тестирования, включил заднюю передачу, и, протаранив патрульный автомобиль „Шкода“, скрылся с места происшествия. При этом он травмировал двух полицейских”, - говорится в сообщении.

Правоохранители начали преследование “BMW”, который двигался в направлении г. Самбора и сообщили о происшествии в дежурную часть Мостиского отделения полиции. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, тогда полицейские произвели несколько выстрелов из табельного оружия, повредив колеса машины. Несмотря на это, водитель продолжил бегство. Между тем диспетчеры Ситуационного центра Главного управления полиции Львовской области направили на маршрут преследования группы реагирования патрульной полиции Самборского отдела полиции, поэтому совместными усилиями правоохранители остановили “BMW” в городе Самбор. Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения, говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается. Травмированным правоохранителям медики оказали помощь и отпустили домой.

Напомним, ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницкому.

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