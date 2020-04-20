Водитель "BMW" во Львовской области травмировал двух полицейских: протаранил авто и убежал

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Во Львовской области полицейские задержали водителя "BMW", который не выполнил законное требование остановиться и травмировал двух правоохранителей. Открыто уголовное производство. За содеянное 22-летнему жителю Старосамборского района Львовской области грозит наказание - до пяти лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП во Львовской области.