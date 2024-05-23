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Водій зіштовхнув авто в кювет і втік після затримання організатора незаконної переправи через кордон

Водій зіштовхнув авто в кювет і втік після затримання організатора незаконної переправи через кордон

Київ • УНН

 • 22051 перегляди

Мешканець Львівської області організував канал нелегального перетину кордону на Закарпатті, був спійманий з $18 000, а водій втік, покинувши пасажирів і зіштовхнувши машину в кювет.

На Закарпатті житель Львівщини організував канал незаконної переправи через кордон. Прикордонники затримали його з $18 000. Водій, дізнавшись про це, висадив пасажирів, зіштовхнув авто в кювет і втік. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.

Деталі

У Закарпатській області стався інцидент, пов'язаний з організацією незаконної міграції через кордон. Житель Львівщини, який виявився добре орієнтованим на ділянці Закарпаття, влаштував канал незаконного переправлення громадян через державний кордон.

Згідно з висвітленою схемою, переправники шукали клієнтів через соцмережі та спільних знайомих, доставляли їх до прикордоння і супроводжували до місць перетину кордону. Однак, під час одного з таких переїздів правоохоронні органи, в тому числі прикордонники та поліцейські, затримали організатора, який мав при собі значну суму грошей у розмірі $18 000 – "подяку" від двох клієнтів, що чекали своєї черги.

Після оголошення затримання організатора, водій автівки швидко висадив пасажирів посеред дороги та зіштовхнув легковик у кювет, намагаючись уникнути відповідальності. Потім він втік з місця події.

Наразі правоохоронці зумовлюють пошукові заходи з метою затримання водія та тривають слідчі дії щодо цього несподіваного інциденту.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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