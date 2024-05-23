Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу

На Закарпатье житель Львовщины организовал канал незаконной переправы через границу. Пограничники задержали его с $18 000. Водитель, узнав об этом, высадил пассажиров, столкнул авто в кювет и скрылся. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

В Закарпатской области произошел инцидент, связанный с организацией незаконной миграции через границу. Житель Львовщины, который оказался хорошо ориентированным на участке Закарпатья, устроил канал незаконной переправки граждан через государственную границу.

Согласно освещенной схеме, переправщики искали клиентов через соцсети и общих знакомых, доставляли их в приграничье и сопровождали к местам пересечения границы. Однако, во время одного из таких переездов правоохранительные органы, в том числе пограничники и полицейские, задержали организатора, который имел при себе значительную сумму денег в размере $18 000 - "благодарность" от двух клиентов, ожидавших своей очереди.

После объявления задержания организатора, водитель автомобиля быстро высадил пассажиров посреди дороги и столкнул легковушку в кювет, пытаясь избежать ответственности. Затем он скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители предопределяют поисковые мероприятия с целью задержания водителя и продолжаются следственные действия по этому неожиданному инциденту.

На Закарпатье мужчина выманил у матери и жены военнослужащего более 220 тыс. гривен