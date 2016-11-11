Вночі в Ужгороді вщент згоріла автівка, ще дві пошкоджено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вночі в Ужгороді вщент згорів автомобіль та ще дві автівки пошкоджені, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Закарпатської області.
Близько 4-ої години ранку до поліції зателефонував 36-річний ужгородець, який повідомив, що виявив, як в дворі будинку горить його автомобіль марки Ssangyong.
На місці події працювали працівники поліції та експерти.
Правоохоронці встановили, що автомобіль заявника згорів вщент. Також постраждали і дві припарковані поруч автівки — ГАЗ-2410 (права частина транспортного засобі) та Ford Focus (задня фара та бампер).
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.