Ночью в Ужгороде сгорел дотла автомобиль, еще два повреждены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ночью в Ужгороде полностью сгорел автомобиль и еще две машины повреждены, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Около 4:00 утра в полицию позвонил 36-летний житель Ужгорода, который сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль марки Ssangyong.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и эксперты.
Правоохранители установили, что автомобиль заявителя сгорел дотла. Также пострадали и две припаркованные рядом машины - ГАЗ-2410 (правая часть транспортного средстве) и Ford Focus (задняя фара и бампер).
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.