Ночью в Ужгороде сгорел дотла автомобиль, еще два повреждены

Около 4:00 утра в полицию позвонил 36-летний житель Ужгорода, который сообщил, что во дворе дома горит его автомобиль марки Ssangyong.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и эксперты.

Правоохранители установили, что автомобиль заявителя сгорел дотла. Также пострадали и две припаркованные рядом машины - ГАЗ-2410 (правая часть транспортного средстве) и Ford Focus (задняя фара и бампер).

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.