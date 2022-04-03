Вночі окупанти обстріляли з артилерії житлові райони Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти вночі знову з артилерії обстріляли житлові райони Харкова. Про це УНН інформує з посиланням на ОДА.
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Наразі уточнюють інформацію про постраждалих.
Окрім того, у Харківській області тривають бої в Ізюмському напрямку. Там проводять евакуацію людей.
У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, стріляли по лікарні, постраждалих немає. Пацієнти та персонал потребують евакуації.
Додамо
2 квітня парк імені Горького у Харкові російські окупанти обстріляли з "Градів", є поранений.