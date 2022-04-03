Вночі окупанти обстріляли з артилерії житлові райони Харкова

Деталі

Наразі уточнюють інформацію про постраждалих.

Окрім того, у Харківській області тривають бої в Ізюмському напрямку. Там проводять евакуацію людей.

У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, стріляли по лікарні, постраждалих немає. Пацієнти та персонал потребують евакуації.

Додамо

2 квітня парк імені Горького у Харкові російські окупанти обстріляли з "Градів", є поранений.