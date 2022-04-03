Ночью оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова

Детали

Сейчас уточняют информацию о пострадавших.

Кроме того, в Харьковской области продолжаются бои в Изюмском направлении. Там проводят эвакуацию людей.

В Балаклее, на временно оккупированной территории, стреляли по больнице, пострадавших нет. Пациенты и персонал нуждаются в эвакуации.

Добавим

2 апреля парк имени Горького в Харькове российские оккупанты обстреляли из "Градов", есть раненый.