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Парк імені Горького у Харкові обстріляли з "Градів", є поранений - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Парк імені Горького у Харкові російські окупанти обстріляли з "Градів", є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Парк імені Горького у Харкові обстріляли з "Градів", є поранений - ОВА

Цитата

"Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Зі слів голови ОВА, за минулу добу російські війська усього в облаасті завдали 39 ударів із артилерії, мінометів, танків, РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки. "Окупанти протягом доби інтенсивно обстрілювали Дергачі та населені пункти району, на цю хвилину жертв немає", - зазначив зокрема Синєгубов.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, ворог намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

"Серед перемог - знищення 2 транспортно-бойових вертольотів Мі-8 РФ. Їх ліквідували розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар"! Як зазначають самі військові, це перший випадок, коли з ПТРК успішно знищили повітряну ціль. Це вкотре засвідчує професіоналізм наших Збройний Сил України і недолугість росіян", - зазначив голова ОВА.

Раніше про збиття вертольотів з ПТРК повідомляли у ЗСУ.

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