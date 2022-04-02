Парк имени Горького в Харькове обстреляли из "Градов", есть раненный - ОВА

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"Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не впервые обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчину госпитализировали и оказывают медицинскую помощь", - сообщил Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, за минувшие сутки российские войска всего в области нанесли 39 ударов из артиллерии, минометов, танков, РСЗО по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки. "Оккупанты в течение суток интенсивно обстреливали Дергачи и населенные пункты района, на эту минуту жертв нет", - отметил Синегубов.

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По данным Генштаба ВСУ, враг пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

"Среди побед - уничтожение 2 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 РФ. Их ликвидировали расчетом отечественного переносного противотанкового ракетного комплекса "Корсар"! Как отмечают сами военные, это первый случай, когда из ПТРК успешно уничтожили воздушную цель. Это в очередной раз свидетельствует о профессионализме наших Вооруженных Сил Украины и непутевости россиян", - отметил глава ОВА.

Ранее о сбитии вертолетов из ПТРК сообщали в ВСУ.