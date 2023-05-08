Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинули вже 480 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну вже загинули 480 дітей. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
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"Станом на ранок 7 травня 2023 року більше ніж 1444 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
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Повідомляється, що ці цифри не остаточні. Так, наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 455, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 96, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, та Луганській - 66.
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