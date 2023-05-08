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Вследствие вооруженной агрессии рф в Украине погибли уже 480 детей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украину уже погибли 480 детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Цитата

"По состоянию на утро 7 мая 2023 года более 1444 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 480 детей погибли и более 964 получили ранения различной степени тяжести", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Сообщается, что эти цифры не окончательные. Так, сейчас продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области – 455, Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 96, Запорожской - 89, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 67, и Луганской - 66.

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