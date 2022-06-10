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Через вторгнення рф в Україні не працює понад 20 телестанцій

Через вторгнення рф в Україні не працює понад 20 телестанцій

Київ • УНН

 • 87167 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Через вторгнення рф в Україні пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, передає УНН.

Цитата

"Окупанти нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими пропагандистськими програмами для тотальної дезінформації українського народу", – повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Деталі

▪️ Повністю або частково припинена робота понад 3 000 базових станцій мобільних операторів.

▪️ Більше 20 телевізійних станцій більше не працюють.

▪️ Пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури.

▪️ Тисячі кілометрів волоконних мереж не працюють.

▪️ Кілька кібератак вплинули на функціонування державного та приватного секторів, а також окремих осіб.

▪️ Понад 50% населення мали перебої з доступом до інтернету.

Нагадаємо

Держспецзв'язку дало поради як безпечно використати свій телефон і залишатися на зв'язку навіть в окупації.

Українські Національні Новини

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