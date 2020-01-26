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Внаслідок вибуху в мотелі на сході Південної Кореї загинуло 4 людей, є травмовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Внаслідок вибуху у мотелі на сході Південної Кореї загинуло четверо людей, ще п’ятеро травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Внаслідок вибуху в мотелі на сході Південної Кореї загинуло 4 людей, є травмовані

"Четверо людей загинули, а п’ятеро інших поранено в суботу в результаті вибуху в мотелі на сході Південної Кореї", - сказано у повідомленні.

Вибух стався на другому поверсі мотелю, де сім гостей використовували газову плиту для грилю м'яса.

Зазначається, що чотири людини всередині кімнати загинули, а інші троє отримали серйозні поранення. Вибух також завдав незначних поранень двом гостям, які перебували в різних приміщеннях.

Повідомляється, що чиновники розслідували причину вибуху. Міністерство внутрішніх справ та безпеки заявило, що вибух міг бути спричинений витоком газу.

Нагадаємо, щонайменше 22 особи постраждало через вибух декількох гранат на весільній церемонії в провінції Хост в Афганістані. 

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