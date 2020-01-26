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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи погибли 4 человека, есть травмированные

Киев • УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи погибли четыре человека, еще пятеро травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи погибли 4 человека, есть травмированные

"Четыре человека погибли, а пятеро других получили ранения в субботу в результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на втором этаже мотеля, где семь гостей использовали газовую плиту для гриля мяса.

Отмечается, что четыре человека внутри комнаты погибли, а остальные трое получили серьезные ранения. Взрыв также нанес незначительные ранения двум гостям, которые находились в разных помещениях.

Сообщается, что чиновники расследовали причину взрыва. Министерство внутренних дел и безопасности заявило, что взрыв мог быть вызван утечкой газа.

Напомним, по меньшей мере 22 человека пострадали из-за взрыва нескольких гранат на свадебной церемонии в провинции Хост в Афганистане.

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