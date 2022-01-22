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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Внаслідок пожежі у висотній будівлі в Мумбаї загинули двоє, понад 15 осіб поранено

Внаслідок пожежі у висотній будівлі в Мумбаї загинули двоє, понад 15 осіб поранено

Київ • УНН

 • 15079 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули та понад 15 отримали поранення в суботу в результаті великої пожежі в багатоповерховому житловому комплексі в фінансовій столиці Індії Мумбаї, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Десятки пожежних машин кинулися гасити полум’я та рятувати сотні жителів з 20-поверхового будинку в центрі міста Мумбаї.

На кадрах з місця події видно величезний клуб диму, який заповнює небо, а полум’я виходить з 18-го поверху будівлі.

"Вогонь погашено, людей врятовано", – повідомив мер міста Кішорі Педнекар, додавши, що причина пожежі поки невідома.

Massive fire at Kamala Building, Near Bhatia Hospital, Mumbai#mumbai #mumbaifire pic.twitter.com/9w66Xl8Nzp

— Indo Pak Info (@IndoPakInfo) January 22, 2022

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