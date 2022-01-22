Внаслідок пожежі у висотній будівлі в Мумбаї загинули двоє, понад 15 осіб поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули та понад 15 отримали поранення в суботу в результаті великої пожежі в багатоповерховому житловому комплексі в фінансовій столиці Індії Мумбаї, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Десятки пожежних машин кинулися гасити полум’я та рятувати сотні жителів з 20-поверхового будинку в центрі міста Мумбаї.
На кадрах з місця події видно величезний клуб диму, який заповнює небо, а полум’я виходить з 18-го поверху будівлі.
"Вогонь погашено, людей врятовано", – повідомив мер міста Кішорі Педнекар, додавши, що причина пожежі поки невідома.
Massive fire at Kamala Building, Near Bhatia Hospital, Mumbai#mumbai #mumbaifire pic.twitter.com/9w66Xl8Nzp— Indo Pak Info (@IndoPakInfo) January 22, 2022