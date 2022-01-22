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15 марта, 19:03 • 107930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146609 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125590 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118968 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105979 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102005 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95163 просмотра

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В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены

В результате пожара в высотном здании в Мумбаи погибли двое, более 15 человек ранены

Киев • УНН

 • 15078 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. По меньшей мере двое человек погибли и более 15 получили ранения в субботу в результате крупного пожара в многоэтажном жилом комплексе в финансовой столице Индии Мумбаи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Десятки пожарных машин бросились тушить пламя и спасать сотни жителей из 20-этажного дома в центре города Мумбаи.

На кадрах с места происшествия виден огромный клуб дыма, заполняющий небо, а пламя выходит с 18-го этажа здания.

"Огонь потушен, люди спасены", - сообщил мэр города Кишори Педнекар, добавив, что причина пожара пока неизвестна.

Massive fire at Kamala Building, Near Bhatia Hospital, Mumbai#mumbai#mumbaifirepic.twitter.com/9w66Xl8Nzp

— Indo Pak Info (@IndoPakInfo)January 22, 2022

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