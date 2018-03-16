Внаслідок обвалу мосту у Флориді загинули четверо людей, ще 9 госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Чотири людини загинули, ще дев’ять було госпіталізовано внаслідок обвалу пішохідного мосту в американському штаті Флорида. Про це повідомила місцева влада у четвер, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з повідомленнями, вісім транспортних засобів залишаються під завалами.
Міст довжиною 174 фути (53 метри) був встановлений буквально декілька днів тому. За заявою лейтенанта Алехандро Камачо, обвалення мосту сталося в той момент, коли під ним на червоному світлі світлофора зупинилися автівки.
Як повідомляв УНН, раніше влада Флориди заявляла, що від шести до десяти людей загинули в результаті інциденту.