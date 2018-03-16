В результате обвала моста во Флориде погибли четыре человека, еще 9 госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Четыре человека погибли, еще девять были госпитализированы в результате обвала пешеходного моста в американском штате Флорида. Об этом сообщили местные власти в четверг, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно сообщению, восемь транспортных средств остаются под завалами.
Мост длиной 174 фута (53 метров) был установлен буквально несколько дней назад. По заявлению лейтенанта Алехандро Камачо, обрушение моста произошло в тот момент, когда под ним на красном свете светофора остановились машины.
Как сообщал УНН, ранее власти Флориды заявляла, что от шести до десяти человек погибли в результате инцидента.