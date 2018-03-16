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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42690 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47400 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В результате обвала моста во Флориде погибли четыре человека, еще 9 госпитализированы

В результате обвала моста во Флориде погибли четыре человека, еще 9 госпитализированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Четыре человека погибли, еще девять были госпитализированы в результате обвала пешеходного моста в американском штате Флорида. Об этом сообщили местные власти в четверг, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщению, восемь транспортных средств остаются под завалами.

Мост длиной 174 фута (53 метров) был установлен буквально несколько дней назад. По заявлению лейтенанта Алехандро Камачо, обрушение моста произошло в тот момент, когда под ним на красном свете светофора остановились машины.

Как сообщал УНН, ранее власти Флориды заявляла, что от шести до десяти человек погибли в результате инцидента.

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