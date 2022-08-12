Внаслідок обстрілів Запоріжжя померла жінка, ще двоє отримали поранення

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"Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу", - доповів Куртєв.

Нагадаємо

Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.