Внаслідок обстрілів Запоріжжя померла жінка, ще двоє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Виконувач обовʼязків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв у своєму Telegram повідомив нові подробиці вечірнього обстрілу міста. Від обстрілів померла одна жінка та ще двоє отримали пораненні. Про це інформує УНН.
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"Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу", - доповів Куртєв.
Нагадаємо
Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.