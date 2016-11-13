Внаслідок негоди на Хмельниччині знеструмлено 140 населених пунктів
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Хмельниччині внаслідок негоди знеструмлено 140 населених пунктів, зокрема у Красилівському, Старокостянтинівському, Шепетівському, Ізяславському та інших районах. Про це повідомив начальник управління цивільного захисту населення Хмельницької ОДА Євген Данилюк, передає кореспондент УНН.
Значне погіршення погоди — сніг, хуртовина і сильні пориви вітру — спостерігається на півдні області. За словами Є.Данилюка, найбільш постраждали населені пункти у Красилівському, Старокостянтинівському, Шепетівському, Ізяславському та інших районах.
Внаслідок поривів вітру знеструмлено 140 населених пунктів. Наразі працює 45 бригад, а це 218 людей та 85 одиниць техніки. За інформацією “Хмельницькобленерго” спеціалізовані бригади планують відновити енергопостачання до 15 години. Проте, за прогнозами синоптиків, очікується ще більш серйозне погіршення погодних умов: дощ зі снігом, зниження температури та, як наслідок, обмороження дротів високовольтних ліній та ожеледиця на дорогах. У посиленому режимі працюють всі служби з ліквідації надзвичайних ситуацій.
Усі автовокзали області працюють у робочому режимі. О 10 годині відбудеться засідання оперативного штабу ТЕП і НС, де обговорять на Хмельниччині а також визначать, яка допомога потрібна в районах, що постраждали найбільше.
Нагадаємо, за ніч на 13 листопада рятувальники Хмельницької області витягали з кюветів автомобілі, рейсові автобуси і маршрутки, повідомлень про постраждалих немає.