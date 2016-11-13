Внаслідок негоди на Хмельниччині знеструмлено 140 населених пунктів

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21456 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42730 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66377 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137036 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200244 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190827 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211497 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196894 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152270 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153040 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
90 %
750 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35469 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75460 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25933 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54052 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32875 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479193 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316280 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378536 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490304 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123893 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183511 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126327 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161206 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184396 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Внаслідок негоди на Хмельниччині знеструмлено 140 населених пунктів

Внаслідок негоди на Хмельниччині знеструмлено 140 населених пунктів

Київ • УНН

 • 8039 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Хмельниччині внаслідок негоди знеструмлено 140 населених пунктів, зокрема у Красилівському, Старокостянтинівському, Шепетівському, Ізяславському та інших районах. Про це повідомив начальник управління цивільного захисту населення Хмельницької ОДА Євген Данилюк, передає кореспондент УНН.

Значне погіршення погоди — сніг, хуртовина і сильні пориви вітру — спостерігається на півдні області. За словами Є.Данилюка, найбільш постраждали населені пункти у Красилівському, Старокостянтинівському, Шепетівському, Ізяславському та інших районах.

Внаслідок поривів вітру знеструмлено 140 населених пунктів. Наразі працює 45 бригад, а це 218 людей та 85 одиниць техніки. За інформацією “Хмельницькобленерго” спеціалізовані бригади планують відновити енергопостачання до 15 години. Проте, за прогнозами синоптиків, очікується ще більш серйозне погіршення погодних умов: дощ зі снігом, зниження температури та, як наслідок, обмороження дротів високовольтних ліній та ожеледиця на дорогах. У посиленому режимі працюють всі служби з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Усі автовокзали області працюють у робочому режимі. О 10 годині відбудеться засідання оперативного штабу ТЕП і НС, де обговорять на Хмельниччині а також визначать, яка допомога потрібна в районах, що постраждали найбільше.

Нагадаємо, за ніч на 13 листопада рятувальники Хмельницької області витягали з кюветів автомобілі, рейсові автобуси і маршрутки, повідомлень про постраждалих немає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85