В результате непогоды в Хмельницкой области обесточены 140 населенных пунктов

Значительное ухудшение погоды - снег, метель и сильные порывы ветра - наблюдается на юге области. По словам Е.Данилюка, наиболее пострадали населенные пункты в Красиловском, Староконстантиновском, Шепетовском, Изяславском и других районах.

В результате порывов ветра обесточены 140 населенных пунктов. Сейчас работает 45 бригад, а это 218 человек и 85 единиц техники. По информации "Хмельницкоблэнерго", специализированные бригады планируют восстановить энергоснабжение до 15 часов. Однако, по прогнозам синоптиков, ожидается еще более серьезное ухудшение погодных условий: дождь со снегом, снижение температуры и, как следствие, обледенение проводов высоковольтных линий и гололедица на дорогах. В усиленном режиме работают все службы по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Все автовокзалы области работают в рабочем режиме. В 10:00 состоится заседание оперативного штаба ТЭП и ЧС, где обсудят действия в Хмельницкой области, а также определят, какая помощь нужна в районах, пострадавших больше всего.

Напомним, за ночь на 13 ноября спасатели Хмельницкой области вытаскивали из кюветов автомобили, рейсовые автобусы и маршрутки, сообщений о пострадавших нет.