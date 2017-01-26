Внаслідок ДТП на трасі "Львів-Шегині" травмувалися троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На автодорозі “Львів-Шегині” внаслідок ДТП загинула людина, ще трьох осіб госпіталізовано в травматологічне відділення лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
ДТП сталася 25 січня о 15:45 год. в селі Родатичі Городоцького району. Водій автомобіля “Форд Фокус” виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із автомобілем “Фольксваген Пассат”.
Внаслідок ДТП постраждало троє осіб та одна людина померла, а саме: водій автомобіля “Фольксваген Пасат”, пасажирка автомобіля “Фольксваген Пасат” та водій автомобіля “Форд Фокус” госпіталізовані в травматологічне відділення Городоцької ЦРЛ.
Пасажир автомобіля “Форд Фокус” від отриманих трав помер в приміщенні лікарні.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події зʼясовуються, проводиться дослідча перевірка.