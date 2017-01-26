В результате ДТП на трассе "Львов-Шегини" травмы получили три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На автодороге "Львов-Шегини" в результате ДТП погиб человек, еще три человека госпитализированы в травматологическое отделение больницы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
ДТП произошло 25 января в 15:45 час. в селе Родатичи Городокского района. Водитель автомобиля "Форд Фокус" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат".
В результате ДТП пострадали три человека и один человек умер, а именно: водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", пассажирка автомобиля "Фольксваген Пассат" и водитель автомобиля "Форд Фокус" госпитализированы в травматологическое отделение Городецкой ЦРБ.
Пассажир автомобиля "Форд Фокус" от полученных трав скончался в помещении больницы.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.
Причины происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.