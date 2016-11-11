Внаслідок ДТП на Дніпропетровщині загинула 10-річна дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Дніпропетровщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула десятирічна дівчинка. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Так, подія сталася 10 листопада о 14:30 год. на території Дніпропетровської області. За попередніми даними, 32-річний водій автомобіля “Chevrolet Aveo” рухаючись зі сторони автодороги “Знам’янка — Луганськ — Ізварине” в сторону вулиці Гетьманська міста Новомосковська скоїв наїзд на малолітню дитину, яка переходила проїзну частину дороги зліва направо, відносно руху авто.
Внаслідок автопригоди 10-річна дівчинка від отриманих тяжких тілесних ушкоджень загинула на місті ДТП.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди.