В результате ДТП в Днепропетровской области погибла 10-летняя девочка

Так, событие произошло 10 ноября в 14:30 ч. на территории Днепропетровской области. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "Chevrolet Aveo", двигаясь со стороны автодороги "Знаменка - Луганск - Изварино" в сторону улицы Гетманская г.Новомосковска совершил наезд на малолетнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги слева направо, относительно движения авто.

В результате ДТП 10-летняя девочка от полученных тяжких телесных повреждений погибла на месте ДТП.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.