Внаслідок чергового обстрілу Торецька поранено мирного жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Бойовики “ДНР” не припиняють обстрілювати підконтрольну українській владі територію Торецька майже добу, внаслідок нових обстрілів травмовано 40-річного чоловіка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
До чергової частини Торецького відділення поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що каретою швидкої допомоги доставлений 40-річний житель села Верхньоторецьке з пораненням ніг.
За попередніми даними, чоловік отримав отримав близько 11-30 внаслідок артобстрілу за місцем мешкання.
На місці події працюють поліцейські, які надають допомогу мирним жителям, фіксують наслідки злочину терористів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.