В результате очередного обстрела Торецка ранили мирного жителя

В дежурную часть Торецкого отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что каретой скорой помощи доставлен 40-летний житель села Верхнеторецкое с ранением ног.

По предварительным данным, мужчина получил ранение около 11-30 в результате артобстрела по месту жительства.

На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.