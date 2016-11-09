В результате очередного обстрела Торецка ранили мирного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Боевики "ДНР" не прекращают обстреливать подконтрольную украинской власти территорию Торецка почти сутки, в результате новых обстрелов травмировали 40-летнего мужчину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.
В дежурную часть Торецкого отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что каретой скорой помощи доставлен 40-летний житель села Верхнеторецкое с ранением ног.
По предварительным данным, мужчина получил ранение около 11-30 в результате артобстрела по месту жительства.
На месте происшествия работают полицейские, которые оказывают помощь мирным жителям, фиксируют последствия преступления террористов.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.