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ВМС України цього року планує відремонтувати 12 бойових кораблів та 9 суден

ВМС України цього року планує відремонтувати 12 бойових кораблів та 9 суден

Київ • УНН

 • 11636 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Цього року для ремонту на судноремонтних підприємствах України було розміщено 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Протягом поточного року з метою відновлення технічної готовності та підтримання справності наявного корабельно-катерного складу ВМС України на судноремонтних підприємствах України було розміщено для проведення ремонту 12 бойових кораблів та катерів, а також 9 суден забезпечення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на деяких кораблях, катерах та суднах ремонтні роботи вже завершені, а на інших — ще тривають роботи з відновлення їхнього технічного стану.

“У цілому, план судноремонту на поточний рік практично вдалося реалізувати. До кінця року очікуємо завершення усіх ремонтів на наших кораблях, катерах та суднах забезпечення”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, відновлений після наслідків російської агресії катер ВМС “Бердянськ” повернули у стрій.

Українські Національні Новини

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