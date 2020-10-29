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Відновлений після наслідків російської агресії катер ВМС "Бердянськ" повернули у стрій

Відновлений після наслідків російської агресії катер ВМС "Бердянськ" повернули у стрій

Київ • УНН

 • 14003 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Малий броньований катер "Бердянськ" ВМС Збройних сил України відновлено після наслідків російської агресії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

"Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", достроково закінчило ремонт малого броньованого катеру "Бердянск" ВМС Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ремонту, який розпочався у червні 2020 року, відновлено гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші вузли броньованого катеру. Крім того, фахівці підприємства усунули пошкодження корпусу, які МБАК "Бердянськ" отримав два роки тому під час російської агресії у Керченській протоці.

"Відновлений катер успішно пройшов ходові випробування та вже переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка. Ми у повному обсязі виконуємо всі взяті на себе договірні зобов’язання, вже завершуємо ремонтні роботи середнього десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко". Завод працює, нарощує темпи виробництва та втілює ряд заходів для фінансового оздоровлення підприємства від боргів, які роками накопичувалися попереднім керівництвом заводу", – повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков.

Вказано, що у жовтні Миколаївський суднобудівний завод достроково відновив протидиверсійний катер ВМС ЗСУ "Гола Пристань" та успішно завершив виїзні докові роботи з ремонту МБАК "Лубни" у місті Маріуполь. 

Нагадаємо, малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" було захоплено росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя у листопаді 2018 року.

У листопаді 2019 року Росія повернула Україні військові судна, після чого почався етап відновлення та повернення до строю українських катерів та буксиру.

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