На трьох повернутих з Росії суднах закінчуються ремонтні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Три броньовані судна - катери "Нікополь", "Бердянськ", та рейдовий буксир "Яни Капу" найближчим часом повернуться з ремонту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ВМС ЗСУ в Facebook.
“Малі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ", та рейдовий буксир "Яни Капу" найближчим часом повернуться з ремонту”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод" триває фінальний етап відновлення МБАКа "Нікополь".
“Підрозділами технічного забезпечення ВМС ЗС України завершено перший етап відновлення рейдового буксира "Яни Капу". На державному підприємстві "Миколаївський суднобудівний завод" проведено плановий доковий ремонт МБАК "Вишгород". Артилерійський катер та рейдовий буксир готуються до переходу в пункт постійного базування. На малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ", який був уражений засобами ФСБ РФ, завершено всі види експертиз, як збоку наших так і іноземних спеціалістів, які представляють Україну в міжнародних судах. В короткі терміни МБАК "Бердянськ" буде поставлений на ремонт”, - сказав командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор Воронченко.
Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер "Нікополь", "Бердянськ" та буксир "Яни Капу" було захоплено росіянами в районі Керченської протоки під час походу з Одеси до Маріуполя у листопаді 2018 року.
У листопаді 2019 року, Росія повернула Україні "Нікополь", після чого почався етап відновлення та повернення до строю українських катерів та буксиру.
Також нагадаємо, катер "Нікополь", який атакувала у Керченській протоці РФ, спустили на воду після ремонту.