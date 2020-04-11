На трех возвращенных из России судах заканчиваются ремонтные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Три бронированные судна - катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся из ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ВМС ВСУ в Facebook.
"Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся по ремонту", - говорится в сообщении.
Указано, что на государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод" продолжается финальный этап восстановления МБАКа "Никополь".
"Подразделениями технического обеспечения ВМС ВС Украины завершен первый этап восстановления рейдового буксира "Яны Капу". На государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод" проведено плановый доковый ремонт МБАК "Вышгород". Артиллерийский катер и рейдовый буксир готовятся к переходу в пункт постоянного базирования. На малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск", который был поражен средствами ФСБ РФ, завершены все виды экспертиз, как со стороны наших так и иностранных специалистов, представляющих Украину в международных судах. В короткие сроки МБАК "Бердянск" будет поставлен на ремонт", - сказал командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь Воронченко.
Напомним, малый бронированный артиллерийский катер "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" был захвачен русскими в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года.
В ноябре 2019 года, Россия вернула Украине "Никополь", после чего начался этап восстановления и возвращения в строй украинских катеров и буксира.
Также напомним, катер "Никополь", который атаковала в Керченском проливе РФ, спустили на воду после ремонта.