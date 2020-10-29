Восстановленный после последствий российской агрессии катер ВМС "Бердянск" вернули в строй
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Малый бронированный катер "Бердянск" ВМС Вооруженных сил Украины восстановлено после последствий российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно завершило ремонт малого бронированного катера "Бердянск" ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлено винто-рулевую систему, донно-бортовую арматуру, протекторы, систему главного двигателя и другие узлы бронированного катера. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК "Бердянск" получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.
"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко". Завод работает, наращивает темпы производства и воплощает ряд мер по финансовому оздоровлению предприятия от долгов, которые годами накапливались предыдущим руководством завода", - сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.
Указано, что в октябре Николаевский судостроительный завод досрочно восстановил противодиверсионный катер ВМС ВСУ "Голая Пристань" и успешно завершил выездные докоые работы по ремонту МБАК "Лубны" в городе Мариуполь.
Напомним, малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" было захвачено россиянами в районе Керченского пролива во время похода из Одессы в Мариуполь в ноябре 2018 года.
В ноябре 2019 года Россия вернула Украине военные суда, после чего начался этап восстановления и возвращения в строй украинских катеров и буксира.