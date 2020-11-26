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ВМС Украины в этом году планирует отремонтировать 12 боевых кораблей и 9 судов

ВМС Украины в этом году планирует отремонтировать 12 боевых кораблей и 9 судов

Киев  •  УНН

 • 11621 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В этом году для ремонта на судоремонтных предприятиях Украины было размещено 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“В текущем году с целью восстановления технической готовности и поддержания исправности имеющегося корабельно-катерного состава ВМС Украины на судоремонтных предприятиях Украины было размещено для проведения ремонта 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на некоторых кораблях, катерах и судах ремонтные работы уже завершены, а на других — еще продолжаются работы по восстановлению их технического состояния.

“В целом, план судоремонта на текущий год практически удалось реализовать. К концу года ожидаем завершения всех ремонтов на наших кораблях, катерах и судах обеспечения”, — добавили в сообщении.

Напомним, восстановленный после последствий российской агрессии катер ВМС “Бердянск” вернули в строй.

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