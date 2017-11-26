ВМС Аргентини допустили, що екіпаж зниклої субмарини може залишатися в живих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Офіційний представник ВМС Аргентини Енріке Бальби не виключає, що екіпаж зниклої субмарини "Сан-Хуан" може залишатися в живих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Todo Noticias.
Е.Бальби зазначив, що поки підтвердити або спростувати інформацію про стан членів екіпажу ВМС не можуть.
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"Ми намагаємося проявляти повагу. Хоча пошуки ведуться вже 11 днів, це не означає, що вони (члени екіпажу - ред.) не можуть перебувати в ситуації екстремального виживання", - сказав він.
Нагадаємо, ВМС Аргентини неофіційно повідомили батька одного з моряків з аргентинської підводного човна "Сан-Хуан" про те, що її екіпаж загинув.