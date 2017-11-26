ВМС Аргентины допустили, что экипаж пропавшей субмарины может оставаться в живых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшей субмарины "Сан-Хуан" может оставаться в живых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Todo Noticias.
Э.Бальбы отметил, что пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа ВМС не могут.
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"Мы стараемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не значит, что они (члены экипажа - ред.) Не могут находиться в ситуации экстремального выживания", - сказал он.
Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб .