ВМС Аргентины допустили, что экипаж пропавшей субмарины может оставаться в живых

Э.Бальбы отметил, что пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа ВМС не могут.

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"Мы стараемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не значит, что они (члены экипажа - ред.) Не могут находиться в ситуации экстремального выживания", - сказал он.

Напомним, ВМС Аргентины неофициально сообщили отца одного из моряков с аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" о том, что ее экипаж погиб .