Влада Житомира просить ввести у місті надзвичайний стан через коронавірус

КИЇВ. 16 березня. УНН. Житомирська ОДА звертається до РНБО з проханням надати пропозицію Президенту України Володимиру Зеленському про введення у місті надзвичайного стану через загрозу життя населення через коронавірус. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко, передає УНН.