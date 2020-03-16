Влада Житомира просить ввести у місті надзвичайний стан через коронавірус

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Житомирська ОДА звертається до РНБО з проханням надати пропозицію Президенту України Володимиру Зеленському про введення у місті надзвичайного стану через загрозу життя населення через коронавірус. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко, передає УНН.

“Реальні масштаби поширення нового коронавірусу стали загрозою для життя жителів Житомирщини”, — написав голова ОДА.

За його словами, у Житомирській області в період з 12 по 16 березня зареєстровано 1 випадок вірусного захворювання COVID-19 (м. Радомишль) та 5 випадків підозри (Андрушівський, Бердичівський, Хорошівський райони по 1 випадку та Ємільчинський — 2 випадки), що не підтвердилися.

Також він нагадав, що 13 березня стався летальний випадок у м. Радомишль, де від китайського коронавірусу померла 71-річна жінка.

“Ураховуючи ці факти та у зв’язку із надзвичайно загрозливою епідемічною ситуацією у області, Житомирська ОДА звертається до секретаря РНБО України Олексія Данілова з проханням подати пропозицію Президенту України щодо введення на території Житомирської області надзвичайного стану до спаду епідемії”, — написав Бунечко.

Також з відповідним листом Житомирська ОДА звертається до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України запровадити режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом у Чернівецькій та Житомирській областях.

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