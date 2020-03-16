Власти Житомира просят ввести в городе чрезвычайное положение из-за коронавируса

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Житомирская ОГА обращается к СНБО с просьбой предоставить предложение Президенту Украины Владимиру Зеленскому о введении в городе чрезвычайного положения из-за угрозы жизни населения из-за коронавируса. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунченко, передает УНН.

"Реальные масштабы распространения нового коронавируса стали угрозой для жизни жителей Житомирской области", - написал глава ОГА.

По его словам, в Житомирской области в период с 12 по 16 марта зарегистрирован 1 случай вирусного заболевания COVID-19 (г. Радомышль) и 5 случаев подозрения (Андрушевский, Бердичевский, Хорошевский районы по 1 случаю и Емильченский - 2 случая), не подтвердились.

Также он напомнил, что 13 марта произошел летальный случай в г. Радомышль, где от китайского коронавируса умерла 71-летняя женщина.

"Учитывая эти факты и в связи с чрезвычайно угрожающей эпидемической ситуацией в области, Житомирская ОГА обращается к секретарю СНБО Украины Алексею Данилову с просьбой подать предложение Президенту Украины о введении на территории Житомирской области чрезвычайного положения до спада эпидемии", - написал Бунечко.

Также с соответствующим письмом Житомирская ОГА обращается к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом в Черновицкой и Житомирской областях.

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