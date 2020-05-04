Влада Японії збирається продовжити дію режиму НС до 31 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Уряд Японії має намір продовжити термін дії оголошеного по всій країні режиму надзвичайної ситуації через поширення коронавірусної інфекції майже на один місяць - до 31 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
У понеділок уряд звернувся за позицією своєї ради експертів з питання про продовження. Після цього він поінформує парламент, перш ніж ухвалити остаточне рішення на засіданні спеціальної робочої групи пізніше у цей же день.
Цілком ймовірно, уряд схвалить продовження, виходячи з того, що система медичного обслуговування продовжує працювати з великим навантаженням, незважаючи на зниження добових показників нових підтверджених випадків зараження, пише видання. Термін дії чинного режиму надзвичайної ситуації закінчується в середу.
Уряд не має наміру розширювати список з 13 префектур, які перебувають на особливому положенні в зв'язку з необхідністю ухвалювати найбільш суворі заходи для того, щоб приборкати поширення інфекції.
Очікується, що центральний уряд в принципі запропонує цим префектурам, до яких входять Токіо і Осака, залишити в силі нинішні заклики обмежити діяльність населення і підприємств. Тим часом іншим префектурам, цілком ймовірно, дозволять частково послабити такі заклики на тій умові, що вони рішуче закличуть населення і підприємства прийняти новий стиль життя в боротьбі з коронавірусів, пише видання.
Як очікується, уряд попросить адміністрації цих префектур продовжувати відмовляти жителів від поїздок між префектурами, виходити з дому в нічний час, а також відвідувати місця великого скупчення людей в обмеженому просторі, де неминучі безпосередні близькі контакти між людьми.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 3,5 млн осіб, з них у Японії - 14 877.