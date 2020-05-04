Власти Японии намерены продлить действие режима ЧС до 31 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Правительство Японии намеревается продлить срок действия объявленного по всей стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции почти на один месяц – до 31 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
В понедельник правительство обратилось за мнением своего совета экспертов по вопросу о продлении. После этого оно проинформирует парламент, прежде чем принять окончательное решение на заседании специальной рабочей группы позднее в этот же день.
По всей вероятности, правительство одобрит продление, исходя из того, что система медицинского обслуживания продолжает работать с большим напряжением, несмотря на снижение суточных показателей новых подтвержденных случаев заражения, пишет издание. Срок действия нынешнего режима чрезвычайной ситуации истекает в среду.
Правительство не намерено расширять список из 13 префектур, которые находятся на особом положении в связи с необходимостью принимать наиболее строгие меры для того, чтобы обуздать распространение инфекции.
Ожидается, что центральное правительство в принципе предложит этим префектурам, в число которых входят Токио и Осака, оставить в силе нынешние призывы ограничить деятельность населения и предприятий. Между тем остальным префектурам, по всей вероятности, позволят частично ослабить такие призывы на том условии, что они решительно призовут население и предприятия принять новый стиль жизни в борьбе с коронавирусом, пишет издание.
Как ожидается, правительство попросит администрации этих префектур продолжать отговаривать жителей от поездок между префектурами, выходить из дома в ночное время, а также посещать места большого скопления людей в ограниченном пространстве, где неминуемы непосредственные близкие контакты между людьми.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 3,5 млн человек, из них в Японии - 14 877.