Влада Мексики приступила до збору уламків літака, що впав в Дуранго
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мексиканські фахівці приступили до збору уламків і частин літака Embraer 190, що впав в штаті Дуранго. Про це повідомило в четвер головне управління цивільної авіації латиноамериканської країни, інформує УНН.
“Почалося прибирання залишків літака, щоб зібрати їх в одному місці і зберегти для проведення детальної перевірки, — йдеться в заяві організації. — Почалися попередні опитування членів екіпажу, пасажирів, співробітників наземних служб і авіадиспетчерів”.
Авіакатастрофа сталася 31 липня. Літак виконував рейс з Дуранго в Мехіко і впав практично в момент зльоту. Згідно з попередньою версією того, що сталося, причиною могли стати складні погодні умови. Бортові самописці літака були знайдені 1 серпня. На борту лайнера знаходилися 103 людини: 99 пасажирів і чотири члени екіпажу. 98 з них отримали травми, ніхто не загинув. Більшість постраждалих до теперішнього часу виписані з лікарень. У числі пасажирів були піддані Іспанії і громадяни США.
Як повідомляв УНН, один з пасажирів літака, що розбився в Мексиці зняв на відео момент падіння.