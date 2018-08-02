Власти Мексики приступила к сбору обломков упавшего в Дуранго самолета

“Началась уборка остатков самолета, чтобы собрать их в одном месте и сохранить для проведения детальной проверки, — говорится в заявлении организации. — Начались предварительные опросы членов экипажа, пассажиров, сотрудников наземных служб и авиадиспетчеров”.

Авиакатастрофа произошла 31 июля. Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико и упал практически в момент взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной могли стать сложные погодные условия. Бортовые самописцы самолета были найдены 1 августа. На борту лайнера находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 из них получили травмы, никто не погиб. Большинство пострадавших к настоящему времени выписаны из больниц. В числе пассажиров были подданные Испании и граждане США.

Как сообщал УНН, один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.