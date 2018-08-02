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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30923 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 121417 просмотра

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Власти Мексики приступила к сбору обломков упавшего в Дуранго самолета

Власти Мексики приступила к сбору обломков упавшего в Дуранго самолета

Киев  •  УНН

 • 6930 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Мексиканские специалисты приступили к сбору обломков и частей самолета Embraer 190, упавшего в штате Дуранго. Об этом сообщил в четверг главное управление гражданской авиации латиноамериканской страны, передает УНН.

“Началась уборка остатков самолета, чтобы собрать их в одном месте и сохранить для проведения детальной проверки, — говорится в заявлении организации. — Начались предварительные опросы членов экипажа, пассажиров, сотрудников наземных служб и авиадиспетчеров”.

Авиакатастрофа произошла 31 июля. Самолет выполнял рейс из Дуранго в Мехико и упал практически в момент взлета. Согласно предварительной версии случившегося, причиной могли стать сложные погодные условия. Бортовые самописцы самолета были найдены 1 августа. На борту лайнера находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа. 98 из них получили травмы, никто не погиб. Большинство пострадавших к настоящему времени выписаны из больниц. В числе пассажиров были подданные Испании и граждане США.

Как сообщал УНН, один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.

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