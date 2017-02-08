Влада Криму передала до МЗС РФ проект резолюції про порушення Україною прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Призначена Кремлем влада Криму передала в міністерство закордонних справ Росії проект резолюції в ООН про “порушення прав людини в Криму в український період”. Про це повідомив голова комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Заур Смірнов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми дуже сподіваємося, що позиція кримчан тепер буде почута на міжнародних майданчиках», – сказав З.Смірнов.
Нагадаємо, 16 січня у Криму підготували проект резолюції ООН про нібито порушення прав людини на півострові до анексії. Тоді народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз сказала, що заява окупаційної влади Криму про підготовку резолюції про порушення прав людини на півострові під час перебування під контролем України є дешевою маніпуляцією.