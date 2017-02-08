Власть Крыма передала в МИД РФ проект резолюции о нарушении Украиной прав человека

"Мы очень надеемся, что позиция крымчан теперь будет услышана на международных площадках», - сказал З.Смирнов.

Напомним, 16 января в Крыму подготовили проект резолюции ООН о якобы нарушении прав человека на полуострове до аннексии. Тогда народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сказала, что заявление оккупационной власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией .