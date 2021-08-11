Влада КНДР запровадила "екстрені заходи" для боротьби з наслідками повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Керівництво КНДР сформувало робочу групу для термінової ліквідації наслідків повеней в східній частині країни. Як повідомила в середу газета “Нодон сінмун”, в неї увійдуть члени Кабінету міністрів, співробітники міністерств та інших державних відомств, пише УНН.
Деталі
В обов’язки групи входить оперативне вжиття заходів щодо стабілізації ситуації в постраждалих від стихії регіонах, забезпечення місцевого населення продуктами харчування, питною водою та необхідними ліками.
На даний момент в постраждалі райони відправлено медперсонал для надання допомоги. Вживаються заходи для профілактики епідемій.
Контекст
Дощі, що не припиняються з початку місяця, на східному узбережжі КНДР призвели до повеней, у результаті яких більше тисячі будинків було пошкоджено. Влада евакуювала з районів лиха близько 5 тис. жителів.
Потоки води пошкодили мости і дамби, розмили дороги та посівні площі в провінціях Хамгьон-Пукто і Хамгьон-Намдо. Зокрема, в Хамгьон-Пукто з 1 по 6 серпня випало 500 мм опадів.
У неділю лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про державну підтримку ліквідації наслідків повеней в провінціях Хамгьон-Пукто і Хамгьон-Намдо.