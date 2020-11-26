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Влада Києва просить батьків не водити дітей "на ялинки" у школах і дитсадках

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Київській міській державній адміністрації закликали батьків та їхніх дітей утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“За щорічною статистикою, у грудні завжди спостерігається збільшення захворюваності на грип та ГРВІ, а цього року додався ще й COVID-19. Тож Департамент освіти та науки закликає дітей та їхніх батьків утриматися від відвідування масових заходів під час різдвяно-новорічних свят, зокрема, від проведення традиційних концертів у школах і дитсадках”, - сказав виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, станом на 25 листопада у двох третинах столичних закладів загальної середньої освіти є класи, закриті на карантин.

“У кожному четвертому садочку міста також є закриті групи. Відвідуваність садків складає 51% від загального списку”, – додав Мондриївський.

За його словами, більшість шкіл уже давно працює з використанням дистанційних технологій навчання, адже велика кількість школярів та педагогів мають підтвердження захворювань на коронавірус. Вчителі, навіть під час самоізоляції, за бажанням продовжують працювати з дому, аби забезпечити безперервний освітній процес для дітей.

Нагадаємо, інфекціоніст повідомив, що з антитілами до COVID-19 можна не відмовлятись від подорожей на новорічні свята.

Також нагадаємо, в уряді пропонують локдаун на зимові свята.

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